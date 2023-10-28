В 17:00 28.10.2023 Cherkasi и FC Obolon Kiev начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

Cherkasi — FC Obolon Kiev

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