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    Жирона — Альмерия смотреть онлайн

    22.10.2023 в 17:15 начнется матч в испанской Примере Жирона — Альмерия

    Футбол Примера (Ла Лига) Жирона Альмерия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Жирона и Альмерия начнут матч в 17:15 в испанской Примере, 22.10.2023.

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    Последний матч между собой: Жирона — Альмерия 6:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Альмерия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Жирона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Жирона — Альмерия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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