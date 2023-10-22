«Жирона» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:15 мск. «Жирона» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» блестяще начала сезон в Ла Лиге. После ничьей с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первом туре клуб выдал эффектную серию из шести побед кряду.

Впечатляющие результаты помогли «Жироне» даже возглавить таблицу Примеры, но это было ненадолго. 30 сентября «Реал» подпортил настроение фанатам команды, разгромив соперника 3:0.

Коэффициенты матча Жирона — Альмерия 1X2Новым игрокам 1.435.107.20Бонус$9500

На данный момент «Жирона» занимает второе место в таблице чемпионата Испании. В активе команды 22 очка в девяти встречах.

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В 10 последних поединках коллектив потерпел одно поражение (то самое от «Реала») при восьми победах и одной ничьей, так что хозяева выглядят явным фаворитом грядущей игры.

«Альмерия»

Команда крайне неудачно, а попросту провально начала новый сезон. «Альмерия» в девяти первых турах Примеры набрала всего три балла и занимает последнюю строчку.

Причем забили игроки команды 11 мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 24 раза.

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела уже не первый разгром в текущем сезоне. На выезде она пропустила три безответных мяча от «Атлетика».

В девяти последних поединках коллектив не выиграл при шести поражениях и трех ничьих, так что у гостей мизерные шансы взять три очка, да и одно — откровенно малы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которой равен 1,49. Успех «Альмерии» оценивается в 6,28, ничья — в 4,80.

Хозяева, как явный фаворит игры, вполне способны обеспечить выигрышный счет еще к перерыву.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» выиграет 1-й тайм и матч за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,28, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.