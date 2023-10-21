Последний матч между собой: Майнц — Бавария 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Бавария»).
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