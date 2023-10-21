Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч РПЛ с «Динамо»

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура российской Премьер-лиги

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Баринов, Самошников, Пиняев, Тикнизян, Глушенков, Дзюба.

«Динамо»: Лещук, Даса, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Гагнидзе, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Лесовой, Смолов.

Матч между этими командами состоится 21-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

«Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Динамо» — на 8-й позиции (17).