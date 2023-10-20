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    Семак отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к лидеру «Крыльев Советов»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб хочет подписать полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Сообщалось, что «Зенит» планирует купить Гарре во время зимней паузы в РПЛ.

    «Гарре? Это талантливый игрок. Но мы не комментируем слухи.

    Столько всего говорят, что это всегда весело. К "Зениту" пытаются привязать множество игроков.

    В общем, это достаточно странный слух», — приводит слова Семака «Чемпионат».

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    • Ранее Гарре признался, что готов получить российский паспорт.

    В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России восемь матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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