Семак отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к лидеру «Крыльев Советов»

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что «Зенит» планирует купить Гарре во время зимней паузы в РПЛ.
«Гарре? Это талантливый игрок. Но мы не комментируем слухи.
Столько всего говорят, что это всегда весело. К "Зениту" пытаются привязать множество игроков.
В общем, это достаточно странный слух», — приводит слова Семака «Чемпионат».
Ранее Гарре признался, что готов получить российский паспорт.
В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России восемь матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.