Семак отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к лидеру «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский клуб хочет подписать полузащитника «Крыльев Советов»

Сообщалось, что «Зенит» планирует купить Гарре во время зимней паузы в РПЛ.

«Гарре? Это талантливый игрок. Но мы не комментируем слухи.

Столько всего говорят, что это всегда весело. К "Зениту" пытаются привязать множество игроков.

В общем, это достаточно странный слух», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее Гарре признался, что готов получить российский паспорт.

В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России восемь матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.