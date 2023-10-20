Аршавин: Неймар допустил ошибку, когда ушел из «Барселоны»

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что ему жаль нападающего саудовского «Аль-Хиляля», который снова получил серьезную травму.

Неймар, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена.

«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из "Барселоны".

В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в "ПСЖ".

Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями.

К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия.

Останься он в "Барселоне", у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было этой травмы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».