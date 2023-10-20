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    Аршавин: Неймар допустил ошибку, когда ушел из «Барселоны»

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что ему жаль нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Неймара, который снова получил серьезную травму.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Неймар, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена.

    «Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из "Барселоны".

    В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в "ПСЖ".

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    • Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями.

    К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия.

    Останься он в "Барселоне", у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было этой травмы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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