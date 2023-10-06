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    Ибрагимович рассказал, как относится к переезду звезд в Саудовскую Аравию

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    Бывший нападающий «Милан» Златан Ибрагимович рассказал, как реагирует на массовый переход известных футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «У меня было предложение из Китая, а также из Саудовской Аравии, но нужно понять: чего вы хотите? Какие у вас цели? Я сказал, что некоторым игрокам необходимо завершить свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка карьеры.

    Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определенного уровня, должны остановиться на определенном этапе. Нельзя перейти на более низкий уровень и закончить карьеру по‑другому.

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    • Но некоторым игрокам нужны были варианты, которые позволили бы им заработать много денег, потому что они заработали недостаточно.

    Возникли бы у меня моральные проблемы, если бы я выступал в Саудовской Аравии. Нет, абсолютно.

    Есть ситуация в гольфе. Они собрались вместе и сделали единую структуру, так что мне просто жаль некоторых игроков, потому что они не получили тех денег, которые получат другие», — приводит слова 42-летнего шведа The Mirror.

    Ибрагимович завершил карьеру после сезона-2022/2023. Последним клубом Златана стал «Милан», до этого он выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону» и «Лос-Анджелес».

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