Ибрагимович рассказал, как относится к переезду звезд в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий «Милан»рассказал, как реагирует на массовый переход известных футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

«У меня было предложение из Китая, а также из Саудовской Аравии, но нужно понять: чего вы хотите? Какие у вас цели? Я сказал, что некоторым игрокам необходимо завершить свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка карьеры.

Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определенного уровня, должны остановиться на определенном этапе. Нельзя перейти на более низкий уровень и закончить карьеру по‑другому.

Но некоторым игрокам нужны были варианты, которые позволили бы им заработать много денег, потому что они заработали недостаточно.

Возникли бы у меня моральные проблемы, если бы я выступал в Саудовской Аравии. Нет, абсолютно.

Есть ситуация в гольфе. Они собрались вместе и сделали единую структуру, так что мне просто жаль некоторых игроков, потому что они не получили тех денег, которые получат другие», — приводит слова 42-летнего шведа The Mirror.

Ибрагимович завершил карьеру после сезона-2022/2023. Последним клубом Златана стал «Милан», до этого он выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону» и «Лос-Анджелес».