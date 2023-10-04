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    Черчесов о Саудовской Аравии: На футбольной карте появилась еще одна страна с возможностями

    Футбол Саудовская Про-Лига Криштиану Роналду
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о переезде известных футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Есть здесь свои плюсы, есть минусы. В целом тенденция не новая, мы много повидали таких примеров: были в свое время США, была Япония, был Китай.

    Трудно сказать, какую цель ставят перед собой саудиты. Возможно, они создают долгосрочную перспективу — например, получить через какое-то время чемпионат мира.

    Как бы там ни было, запретить миграцию невозможно. Другое дело, насколько хватит запала. Японцев с китайцами хватило на несколько лет — что-то, видимо, не срослось, вмешались политика с экономикой.

    В любом случае неплохо, что на футбольной карте появилась еще одна страна с возможностями, с потенциалом для развития игры.

    Врать не буду, не так много я смотрел матчей, но те, что видел, подтверждают: игроки в Саудовскую Аравию приехали классные, что там говорить.

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    • Есть возрастные вроде Криштиану Роналду и Бензема, есть футболисты, которые в самом соку. Но конкурентную среду надо поднимать. Она в зародыше, многие команды не сформировались, полноценной лиги там пока нет.

    Но, думаю, тенденция может получить правильное развитие», — сказал Черчесов в интервью Объединению отечественных тренеров по футболу.

    Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» летом этого года.

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