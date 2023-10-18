В 19:00 18.10.2023начнут матч в кубке России по футболу.

Последний матч между собой: Черноморец — КамАЗ 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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