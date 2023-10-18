Новороссийский «Черноморец» примет на своем поле «КАМАЗ» в рамках матча Кубка России «Путь регионов». Он пройдет 18 октября, 17:00 «Черноморец» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

Команда Константина Зырянова в Первой лиге располагается в середине турнирной таблицы, что можно назвать отличным результатом, учитывая, что она поднялась из Второго дивизиона.

В последнем туре «Черноморец» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Причем, гол был забит с сомнительного пенальти в уже добавленное время. После этого разгорелся жуткий скандал, в результате которого два футболиста новороссийского клуба получили красные карточки.

В Кубке России команда вступила в борьбу с прошлого раунда, обыграв на выезде «Биолог» со счетом 2:1. Голы забивали Никита Панамарев и Антон Делькин. В том матче Зырянов что характерно выставил состав близкий к оптимальному.

Все прогнозы на футбол

Вообще подбор футболистов в «Черноморце» не самый сильный, после выхода в Первую лигу команда почти не усилилась, хотя финансовые возможности в Новороссийске довольно приличные. При этом Зырянов умудряется показывать максимум.

«КАМАЗ»

Команда в чемпионате Первой лиги выступает довольно уверенно и после 14-го тура поднялась на седьмое место, неожиданно разгромив дома «Шинник» (4:0). Причем, состав челнинцев в этом матче был очень далек от оптимального.

Главный тренер Ильдар Ахметзянов в очередной раз всех удивляет, насколько сильный он специалист. При очень скромных кадровых ресурсах и постоянной смене состава после каждого сезона он умудряется выжимать максимум из команды, собирая новый коллектив из никому неизвестных или списанных футболистов.

В Кубке России в прошлом круге «КАМАЗ» победил на своем поле «Ленинградец» со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Валентин Пальцев, один из самых универсальных и сильных футболистов клуба.

У команды очень много потерь, особенно в оборонительной линии, вряд ли в Кубке России сыграет и капитан Александр Гаглоев, который травмирован. У «КАМАЗа» очень короткая обойма игроков, часто на скамейке сидят одни необстрелянные юнцы из дубля.

Ставки и прогнозы

Небольшим фаворитом по мнению букмекеров в этом матче выступает новороссийский «Черноморец». На его победу можно поставить за — 2,36. Ничья в матче — 3,2. Виктория «КАМАЗа» — 3,0.

На своем поле подопечные Константина Зырянова выглядят очень хорошо, трибуны постоянно заполняются и гонят свою команду вперед, так как Новороссийск соскучился по большому футболу.

Учитывая потери в составе гостей, очень короткую скамейку и вероятность того, что Ахметзянов даст отдохнуть части лидеров, мы рекомендуем поставить на чистую победу «Черноморца» за 2,35.

Более рисковым прогнозом станет, что «Черноморец» забьет два гола и больше — за 2,65. Например, в последнем туре в центре обороны «КАМАЗа» играл номинальный крайний полузащитник Пальцев, так как ситуация с защитой в команде очень сложная.