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    Латвия U21 — Турция U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.10.2023 в 15:00 начнется матч в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Латвия U21 — Турция U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 15:00 17.10.2023 Латвия U21 и Турция U21 начнут матч в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия U21» — «Турция U21». Коэффициент ставки — 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Латвия U21»).

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