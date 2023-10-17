Латвия (до 21 года)
Эта команда не столь успешно начала нынешнюю отборочную кампанию. Латвийцы набрали 4 очка в 4 матчах и находятся на 4 месте в группе.
Причем Латвия (до 21 года) крайне мало забивает. Игроки команды отличились всего тремя результативными выстрелами.
Коэффициенты матча Латвия U21 — Турция U21
Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые прибалтийцы дома уступили ирландским сверстникам (1:2).
А вот в матче с норвежцами Латвия (до 21 года) откровенно опозорилась. Команда пропустила в свои ворота 7 безответных мячей.
В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, турецкую молодежь явно не назовешь грандом.
Турция (до 21 года)
Эта команда неудачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Молодые турки разжились тремя очками в трех матчах.
Турки по игре выглядят вполне прилично. Вот только нынешнее поколение молодых турецких игроков крайне нестабильно.
В предыдущем поединке квалификации Турция (до 21 года) наконец-то победила. Турки отправили пять безответных мячей в ворота Сан-Марино.
И уж точно турки мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров группы. Вот только для этого им срочно нужно выигрывать.
В этом поединке Турция (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у латвийцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Турции (до 21 года) предлагают — 1.70.
На викторию Латвии (до 21 года) дают — 4.72, ничья оценена — в 3.88.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.56.