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    Молодые турки обеспечат голевое шоу

    Латвия (до 21 года) — Турция (до 21 года). Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Латвия (до 21 года) — Турция (до 21 года)
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    Турция (до 21 года)
    Латвия (до 21 года) сыграет на своем поле с Турцией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. Латвия (до 21 года) — Турция (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A 17 Октября 2023 года
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    Латвия (до 21 года)

    Эта команда не столь успешно начала нынешнюю отборочную кампанию. Латвийцы набрали 4 очка в 4 матчах и находятся на 4 месте в группе.

    Причем Латвия (до 21 года) крайне мало забивает. Игроки команды отличились всего тремя результативными выстрелами.

    Коэффициенты матча Латвия U21 — Турция U21

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые прибалтийцы дома уступили ирландским сверстникам (1:2).

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    А вот в матче с норвежцами Латвия (до 21 года) откровенно опозорилась. Команда пропустила в свои ворота 7 безответных мячей.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Тем паче, турецкую молодежь явно не назовешь грандом.

    Турция (до 21 года)

    Эта команда неудачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Молодые турки разжились тремя очками в трех матчах.

    Турки по игре выглядят вполне прилично. Вот только нынешнее поколение молодых турецких игроков крайне нестабильно.

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    • В предыдущем поединке квалификации Турция (до 21 года) наконец-то победила. Турки отправили пять безответных мячей в ворота Сан-Марино.

    И уж точно турки мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров группы. Вот только для этого им срочно нужно выигрывать.

    В этом поединке Турция (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Потенциал у гостей явно выше, чем у латвийцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Турции (до 21 года) предлагают — 1.70.

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    На викторию Латвии (до 21 года) дают — 4.72, ничья оценена — в 3.88.

    Турки явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.56.

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    Латвия (до 21 года) — Турция (до 21 года): прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Молодые турки обеспечат голевое шоу
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