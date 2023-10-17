Капелло высказался о скандале со ставками футболистов в Италии

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о скандале со ставками футболистов в Серии А.

«Современный футбол слишком сильно зависит от денег, это очевидно. Большие деньги пришли в него уже давно.

То, что сейчас пишут о ставках — это ужасно. Но нужно дождаться итогов, необходимо разобраться со всем этим», — цитирует Капелло «Советский спорт».

Напомним, что прокуратура возбудила дело против полузащитника «Ювентуса» Николы Фаджоли. Также под следствием оказались Никола Дзаньоли и Сандро Тонали.

Ранее сообщалось о том, что бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может получить дисквалификацию на 6 месяцев из-за того, что знал о нелегальных ставках полузащитника «старой синьоры» Николы Фаджоли.