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    Капелло высказался о скандале со ставками футболистов в Италии

    Футбол Футбол Италии Скандалы Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о скандале со ставками футболистов в Серии А.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Современный футбол слишком сильно зависит от денег, это очевидно. Большие деньги пришли в него уже давно.

    То, что сейчас пишут о ставках — это ужасно. Но нужно дождаться итогов, необходимо разобраться со всем этим», — цитирует Капелло «Советский спорт».

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    • Напомним, что прокуратура возбудила дело против полузащитника «Ювентуса» Николы Фаджоли. Также под следствием оказались Никола Дзаньоли и Сандро Тонали.

    Ранее сообщалось о том, что бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может получить дисквалификацию на 6 месяцев из-за того, что знал о нелегальных ставках полузащитника «старой синьоры» Николы Фаджоли.

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