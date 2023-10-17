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    Бонуччи могут дисквалифицировать минимум на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли делает нелегальные ставки

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    Защитника берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи могут дисквалифицировать по делу полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли.

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    Ранее появилась информация, что Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок. Сообщалось, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям.

    Полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.

    По данным La Repubblica, Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» были в курсе, что Фаджоли делал нелегальные ставки.

    В связи с этим экс-капитану «Ювентуса» грозит дисквалификация на срок от шести месяцев.

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    • Сообщалось, что Фаджоли могут отстранить от футбола минимум на три года. Кроме того, бан также грозит игрокам других итальянских клубов.

    В Италии футболисты могут делать ставки только на другие виды спорта.

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