Бонуччи могут дисквалифицировать минимум на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли делает нелегальные ставки

Защитника берлинского «Униона»могут дисквалифицировать по делу полузащитника «Ювентуса»

Ранее появилась информация, что Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок. Сообщалось, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям.

Полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.

По данным La Repubblica, Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» были в курсе, что Фаджоли делал нелегальные ставки.

В связи с этим экс-капитану «Ювентуса» грозит дисквалификация на срок от шести месяцев.

Сообщалось, что Фаджоли могут отстранить от футбола минимум на три года. Кроме того, бан также грозит игрокам других итальянских клубов.

В Италии футболисты могут делать ставки только на другие виды спорта.