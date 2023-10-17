Бонуччи могут дисквалифицировать минимум на 6 месяцев. Он знал, что Фаджоли делает нелегальные ставки

Ранее появилась информация, что Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок. Сообщалось, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям.
Полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.
По данным La Repubblica, Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» были в курсе, что Фаджоли делал нелегальные ставки.
В связи с этим экс-капитану «Ювентуса» грозит дисквалификация на срок от шести месяцев.
Сообщалось, что Фаджоли могут отстранить от футбола минимум на три года. Кроме того, бан также грозит игрокам других итальянских клубов.
В Италии футболисты могут делать ставки только на другие виды спорта.