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    Исландия — Люксембург: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.10.2023 в 21:45 начнется матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J Исландия — Люксембург

    Футбол Сборная Исландии Сборная Люксембурга
    Исландия и Люксембург начнут матч в 21:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J, 13.10.2023.

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    Последний матч между собой: Люксембург — Исландия 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Исландия» — «Люксембург». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Исландия»).

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