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    Поднимется ли Исландия на 4-е место в группе?

    Исландия — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, квалификация Евро-2024, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Лихтенштейн
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    Исландия — фаворит матча
    В пятницу, 13 октября, в Рейкьявике сборная Исландии сыграет против национальной команды Лихтенштейна в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 13 Октября 2023 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Исландия

    Команда переживает не лучший этап. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь шесть очков в шести матчах.

    Зато атакуют островитяне вполне себе сносно. В шести матчах игроки команды наколотили 10 мячей, пропустив в свои ворота девять.

    Коэффициенты матча Исландия — Люксембург

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    В своем предпоследнем матче Исландия по-настоящему провалилась, уступив Люксембургу со счетом 1:3. Но уже в прошлом туре реабилитировалась, обыграв дома Боснию и Герцеговину — 1:0.

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    Эта победа прервала серию поражений коллектива в три поединка, поэтому при не лучшей форме он все же приходит в себя и наверняка жаждет совершить реванш на своем поле.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в шести матчах 10 очков. При этом она отстает от Словакии на три очка.

    К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.

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    • Впрочем, периодически нет-нет, но команда Люка Хольца демонстрирует нехватку класса против соперников топ-класса. Так, в прошлом туре ее попросту уничтожила Португалия (0:9).

    Это фиаско прервало серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на игры отбора на Евро-2024, так что гости вполне способны испортить настроение хозяевам.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Исландию, коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех Люксембурга оценивается в 4,28, ничья — в 3,56.

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    Хозяева выиграли в прошлом матче и жаждут совершить реванш на своем поле.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Исландия выиграет за 1,90.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Исландия на 4-е место в группе?
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