В пятницу, 13 октября, в Рейкьявике сборная Исландии сыграет против национальной команды Лихтенштейна в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Команда переживает не лучший этап. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь шесть очков в шести матчах.

Зато атакуют островитяне вполне себе сносно. В шести матчах игроки команды наколотили 10 мячей, пропустив в свои ворота девять.

Коэффициенты матча Исландия — Люксембург 1X2Новым игрокам 1.883.554.50Бонус$9500

В своем предпоследнем матче Исландия по-настоящему провалилась, уступив Люксембургу со счетом 1:3. Но уже в прошлом туре реабилитировалась, обыграв дома Боснию и Герцеговину — 1:0.

Все прогнозы на Евро-2024

Эта победа прервала серию поражений коллектива в три поединка, поэтому при не лучшей форме он все же приходит в себя и наверняка жаждет совершить реванш на своем поле.

Люксембург

Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в шести матчах 10 очков. При этом она отстает от Словакии на три очка.

К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.

Впрочем, периодически нет-нет, но команда Люка Хольца демонстрирует нехватку класса против соперников топ-класса. Так, в прошлом туре ее попросту уничтожила Португалия (0:9).

Это фиаско прервало серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на игры отбора на Евро-2024, так что гости вполне способны испортить настроение хозяевам.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Исландию, коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех Люксембурга оценивается в 4,28, ничья — в 3,56.

Хозяева выиграли в прошлом матче и жаждут совершить реванш на своем поле.

Поэтому наши прогноз и ставка — Исландия выиграет за 1,90.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.