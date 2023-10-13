Исландия
Команда переживает не лучший этап. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь шесть очков в шести матчах.
Зато атакуют островитяне вполне себе сносно. В шести матчах игроки команды наколотили 10 мячей, пропустив в свои ворота девять.
Коэффициенты матча Исландия — Люксембург
В своем предпоследнем матче Исландия по-настоящему провалилась, уступив Люксембургу со счетом 1:3. Но уже в прошлом туре реабилитировалась, обыграв дома Боснию и Герцеговину — 1:0.
Эта победа прервала серию поражений коллектива в три поединка, поэтому при не лучшей форме он все же приходит в себя и наверняка жаждет совершить реванш на своем поле.
Люксембург
Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в шести матчах 10 очков. При этом она отстает от Словакии на три очка.
К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.
Впрочем, периодически нет-нет, но команда Люка Хольца демонстрирует нехватку класса против соперников топ-класса. Так, в прошлом туре ее попросту уничтожила Португалия (0:9).
Это фиаско прервало серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на игры отбора на Евро-2024, так что гости вполне способны испортить настроение хозяевам.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Исландию, коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех Люксембурга оценивается в 4,28, ничья — в 3,56.
Хозяева выиграли в прошлом матче и жаждут совершить реванш на своем поле.
Поэтому наши прогноз и ставка — Исландия выиграет за 1,90.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.