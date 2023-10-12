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    Андорра — Косово: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2023 в 21:45 начнется матч в группе I квалификации Евро-2024 Андорра — Косово

    Футбол Сборная Андорры Сборная Косово
    В 21:45 12.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Андорра — Косово.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Андорра и Косово. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Косово — Андорра 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Андорра» — «Косово» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.66.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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