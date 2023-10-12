В матче 7-го тура группы I квалификации Евро-2024 сборная Андорры примет команду Косово на стадионе «Национальный» в столице Андорра-ла-Велья. Начало в 21:45 мск. Андорра — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Андоррцы разжились двумя очками, набранными за 6 прошедших туров. Они разошлись миром с командой Косово (1:1) и белорусами (0:0).

Андорра также провела два матча со сборной Швейцарии, оба из которых она проиграла — в первом случае со счетом 1:2, а во втором с результатом 0:3.

Коэффициенты матча Андорра — Косово 1X2Новым игрокам 10.004.501.40Бонус$9500

Хозяева не смогли забить в последних двух играх турнира. Сейчас они идут на последнем месте в турнирной таблице. В их активе 3 забитых и 10 пропущенных мячей.

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Андорра пропустила не менее двух голов в трех из четырех последних матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024.

Косово

У гостей также за плечами нет ни одной победы. Тем не менее им удалось набрать на 2 пункта больше, так как команда 4 раза сыграла вничью.

Кроме матча с Андоррой косовцы набрали по одному баллу в поединках с Израилем (1:1) и Румынией (0:0), а также в матче со Швейцарией, в котором им на удивление удалось забить 2 мяча (2:2).

Еще одним результативным матчем в активе сборной Косово является встреча с Белоруссией, завершившаяся со счетом 1:2. В последнем туре команда уступила Румынии, пропустив 2 безответных мяча.

Сейчас Косово занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. В случае победы команда может обогнать только Белоруссию. От зоны плей-офф ее отделяют 9 очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры дают Андорре мало шансов. Котировки на победу составляют 8.80 и 1.41 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 4.60.

Несмотря на котировки ставить на победу одной из команд сложно, так как обе играют нестабильно. При этом есть одна закономерность — у обеих первые таймы обычно выходят сухими.