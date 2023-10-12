Андорра
Андоррцы разжились двумя очками, набранными за 6 прошедших туров. Они разошлись миром с командой Косово (1:1) и белорусами (0:0).
Андорра также провела два матча со сборной Швейцарии, оба из которых она проиграла — в первом случае со счетом 1:2, а во втором с результатом 0:3.
Коэффициенты матча Андорра — Косово
Хозяева не смогли забить в последних двух играх турнира. Сейчас они идут на последнем месте в турнирной таблице. В их активе 3 забитых и 10 пропущенных мячей.
Андорра пропустила не менее двух голов в трех из четырех последних матчей отборочного цикла чемпионата Европы 2024.
Косово
У гостей также за плечами нет ни одной победы. Тем не менее им удалось набрать на 2 пункта больше, так как команда 4 раза сыграла вничью.
Кроме матча с Андоррой косовцы набрали по одному баллу в поединках с Израилем (1:1) и Румынией (0:0), а также в матче со Швейцарией, в котором им на удивление удалось забить 2 мяча (2:2).
Еще одним результативным матчем в активе сборной Косово является встреча с Белоруссией, завершившаяся со счетом 1:2. В последнем туре команда уступила Румынии, пропустив 2 безответных мяча.
Сейчас Косово занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. В случае победы команда может обогнать только Белоруссию. От зоны плей-офф ее отделяют 9 очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры дают Андорре мало шансов. Котировки на победу составляют 8.80 и 1.41 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 4.60.
Несмотря на котировки ставить на победу одной из команд сложно, так как обе играют нестабильно. При этом есть одна закономерность — у обеих первые таймы обычно выходят сухими.
Андорра смогла сыграть по нулям в первом тайме со Швейцарией. Не пропустила она и в поединке с Белоруссией. У Косово тотал первого тайма остался нулевым в трех из четырех случаев. В очной игре команды порадовали голами уже во второй половине.