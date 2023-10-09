ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября
    Все новости спорта

    Дешам недоволен решением ФИФА провести ЧМ-2030 в шести странах

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции ФИФА
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал проведение чемпионата мира по футболу 2030 года в шести различных государствах.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Мне не нравится тенденция организации турниров в нескольких странах. Есть особенность проведения этих трёх матчей на южноамериканском континенте. Они означают, что южноамериканские команды будут иметь преимущество тогда, как остальным придётся перелетать туда-сюда…

    Я не знаю, кто принимает решения, но не скрою от вас, что мне нравятся вещи немного более последовательные на спортивном и этическом уровне», — цитирует Дешама RMC Sport.

    Недавно появилась информация, что три первых тура ЧМ-2030 ФИФА планирует играть в Уругвае, Парагвае и Аргентине. После чего мундиаль переедет в Испанию, Португалию и Марокко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Химки» и «Алания» выявить сильнейшего?
  • «Химки» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Гости не оставят никаких шансов сочинцам?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Питерский коллектив порезвится вдоволь?
  • СКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Серундоло — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры