Дешам недоволен решением ФИФА провести ЧМ-2030 в шести странах

Главный тренерпрокомментировал проведение чемпионата мира по футболу 2030 года в шести различных государствах.

«Мне не нравится тенденция организации турниров в нескольких странах. Есть особенность проведения этих трёх матчей на южноамериканском континенте. Они означают, что южноамериканские команды будут иметь преимущество тогда, как остальным придётся перелетать туда-сюда…

Я не знаю, кто принимает решения, но не скрою от вас, что мне нравятся вещи немного более последовательные на спортивном и этическом уровне», — цитирует Дешама RMC Sport.

Недавно появилась информация, что три первых тура ЧМ-2030 ФИФА планирует играть в Уругвае, Парагвае и Аргентине. После чего мундиаль переедет в Испанию, Португалию и Марокко.