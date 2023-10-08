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    Динамо-Махачкала — Акрон: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2023 в 16:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Динамо-Махачкала — Акрон

    Футбол ФНЛ — Первая лига Динамо-Махачкала Акрон Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Динамо-Махачкала и Акрон начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 08.10.2023.

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    Последний матч между собой: Акрон — Динамо-Махачкала 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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