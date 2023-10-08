«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Курбану Бердыеву у руля команды уже удается многое. «Динамо» Махачкала сейчас занимает 1 место в таблице.

Махачкалинцы прекрасно обороняются, и это выглядит логичным. Бердыев как никто другой способен выстроить надежные редуты.

В предыдущем туре первенства «Динамо» Махачкала снова победило. Правда, виктория над «Енисеем» вышла минимальной.

Прогнозы на ФНЛ

А вот с атакой у команды не все так ярко. В 12 поединках первой лиги динамовцы забили всего лишь 14 мячей.

«Динамо» Махачкала наверняка будет активно и агрессивно атаковать. Сердер Сердеров и его партнеры явно намерены улучшить свои атакующие показатели.

«Акрон»

Эта команда все намеревается побороться за повышение в классе. «Акрон» сейчас пребывает на 8 месте таблицы.

Причем отставание от зоны стыков минимальное. Да и по игре подопечные Евгения Калешина выглядят неплохо.

Минувший тур стал для команды неудачным. Дома тольяттинцы по всем статьям уступили оживающим на глазах «Химкам» (0:2).

Тем не менее, тольяттинцы максимально мотивированы пробиться в топ-4. Да и тренерский талант Калешина должен помочь им в этом.

И уж точно «Акрон» будет стремиться разжиться очками. Еще ни разу в истории команда не проигрывала махачкалинскому «Динамо».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 2.02.

На викторию «Акрона» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.15.

Махачкалинцы мотивированы остаться на вершине , так что наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.