«Динамо» Махачкала
Курбану Бердыеву у руля команды уже удается многое. «Динамо» Махачкала сейчас занимает 1 место в таблице.
Махачкалинцы прекрасно обороняются, и это выглядит логичным. Бердыев как никто другой способен выстроить надежные редуты.
В предыдущем туре первенства «Динамо» Махачкала снова победило. Правда, виктория над «Енисеем» вышла минимальной.
А вот с атакой у команды не все так ярко. В 12 поединках первой лиги динамовцы забили всего лишь 14 мячей.
«Динамо» Махачкала наверняка будет активно и агрессивно атаковать. Сердер Сердеров и его партнеры явно намерены улучшить свои атакующие показатели.
«Акрон»
Эта команда все намеревается побороться за повышение в классе. «Акрон» сейчас пребывает на 8 месте таблицы.
Причем отставание от зоны стыков минимальное. Да и по игре подопечные Евгения Калешина выглядят неплохо.
Минувший тур стал для команды неудачным. Дома тольяттинцы по всем статьям уступили оживающим на глазах «Химкам» (0:2).
Тем не менее, тольяттинцы максимально мотивированы пробиться в топ-4. Да и тренерский талант Калешина должен помочь им в этом.
И уж точно «Акрон» будет стремиться разжиться очками. Еще ни разу в истории команда не проигрывала махачкалинскому «Динамо».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 2.02.
На викторию «Акрона» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.15.
Махачкалинцы
Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.