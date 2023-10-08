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    Махачкалинцы расправятся с «Акроном»

    «Динамо» Махачкала — «Акрон». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 октября 2023 года

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    «Акрон»
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Октября 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Динамо» Махачкала

    Курбану Бердыеву у руля команды уже удается многое. «Динамо» Махачкала сейчас занимает 1 место в таблице.

    Махачкалинцы прекрасно обороняются, и это выглядит логичным. Бердыев как никто другой способен выстроить надежные редуты.

    В предыдущем туре первенства «Динамо» Махачкала снова победило. Правда, виктория над «Енисеем» вышла минимальной.

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот с атакой у команды не все так ярко. В 12 поединках первой лиги динамовцы забили всего лишь 14 мячей.

    «Динамо» Махачкала наверняка будет активно и агрессивно атаковать. Сердер Сердеров и его партнеры явно намерены улучшить свои атакующие показатели.

    «Акрон»

    Эта команда все намеревается побороться за повышение в классе. «Акрон» сейчас пребывает на 8 месте таблицы.

    Причем отставание от зоны стыков минимальное. Да и по игре подопечные Евгения Калешина выглядят неплохо.

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    • Минувший тур стал для команды неудачным. Дома тольяттинцы по всем статьям уступили оживающим на глазах «Химкам» (0:2).

    Тем не менее, тольяттинцы максимально мотивированы пробиться в топ-4. Да и тренерский талант Калешина должен помочь им в этом.

    И уж точно «Акрон» будет стремиться разжиться очками. Еще ни разу в истории команда не проигрывала махачкалинскому «Динамо».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 2.02.

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    На викторию «Акрона» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.15.

    Махачкалинцы мотивированы остаться на вершине, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.

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    «Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Махачкалинцы расправятся с «Акроном»
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