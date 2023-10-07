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    Реймс — Монако: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.10.2023 в 22:00 начнется матч во французской Лиге 1 Реймс — Монако

    Футбол Лига 1 Реймс Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Реймс и Монако начнут матч в 22:00 во французской Лиге 1, 07.10.2023.

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    Последний матч между собой: Монако — Реймс 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реймс» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.49.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Реймс — Монако.

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