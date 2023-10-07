«Реймс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Эта команда стартовала в чемпионате весьма впечатляюще. «Реймс» находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Отметим мощную атаку команды. В 7 поединках чемпионата она сумела отличиться 13 точными ударами.

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В предыдущем туре чемпионата «Реймс» снова победил. Команда по всем статьям переиграла кризисный «Лион» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того «Реймс» одолел еще и «Лилль» (2:1). Правда, пропускает команда чуть больше гола за матч: 8 мячей в 7 встречах.

«Реймс» наверняка постарается разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с монегасками команда выиграла дважды.

«Монако»

Эта команда возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Монако» набрал 14 очков, победив в 4 матчах из 7.

Причем атака команды является сильнейшей в лиге. В 7 поединках монегаски наколотили уже 18 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда снова провела удачно. «Монако» дома справился с «Марселем» (3:2).

До того монегаски минимально уступили «Ницце». Да и вообще, оборона команды действует не лучшим образом, дав сбой уже 10 раз.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Виссам Бен Йеддер и его партнеры мечтают сохранить лидерство.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 2.49.

На викторию «Реймса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.91.

Монегаски прекрасно атакуют , и наверняка будут максимально мотивированы сохранить лидерство.

Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.51.