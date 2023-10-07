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    Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?

    «Реймс» — «Монако». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 октября, начало — в 22:00 мск. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Октября 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Реймс»

    Эта команда стартовала в чемпионате весьма впечатляюще. «Реймс» находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Отметим мощную атаку команды. В 7 поединках чемпионата она сумела отличиться 13 точными ударами.

    Коэффициенты матча Реймс — Монако

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  • 2.753.652.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Реймс» снова победил. Команда по всем статьям переиграла кризисный «Лион» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот до того «Реймс» одолел еще и «Лилль» (2:1). Правда, пропускает команда чуть больше гола за матч: 8 мячей в 7 встречах.

    «Реймс» наверняка постарается разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с монегасками команда выиграла дважды.

    «Монако»

    Эта команда возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Монако» набрал 14 очков, победив в 4 матчах из 7.

    Причем атака команды является сильнейшей в лиге. В 7 поединках монегаски наколотили уже 18 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела удачно. «Монако» дома справился с «Марселем» (3:2).

    До того монегаски минимально уступили «Ницце». Да и вообще, оборона команды действует не лучшим образом, дав сбой уже 10 раз.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Виссам Бен Йеддер и его партнеры мечтают сохранить лидерство.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Реймса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.91.

    Монегаски прекрасно атакуют, и наверняка будут максимально мотивированы сохранить лидерство.

    Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.51.

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    «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
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