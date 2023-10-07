Ивич: Эмоции, которыми я могу описать этот матч — счастье

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч — счастье.

На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали, как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, еще раз поздравляю своих игроков», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 13-й позиции (10).