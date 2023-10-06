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    «Реал» — «Осасуна». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 9-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Осасуной»

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    Федерико Вальверде
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    Федерико Вальверде
    Сегодня в 17:15 по московскому времени в Мадриде «Реал» и «Осасуна» сыграют между собой в рамках 9-го тура чемпионата Испании. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский коллектив по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. После 8-ми матчей в активе «Реала» 21 очко на данный момент «сливочные» опережают идущую второй «Барселону» на один балл.

    В предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти на выезде встречались с сенсационной «Жироной», которая подходила к матчу с мадридцами в качестве лидера таблицы. В итоге матч завершился крупной победой «Реала» (3:0), которая вывела их на первое место.

    В этот вторник мадридцы добились второй победы подряд на групповом этапе Лиги Чемпионов, обыграв в гостях «Наполи» (3:2).

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    «Осасуна»

    «Осасуна» после 8-ми матчей набрала 10 очков (3 победы, одна ничья и четыре поражения). Сейчас команда из Памплоны занимает место в середине турнирной таблицы, расположившись на 9-й позиции.

    В 8-м туре «Осасуна» выиграла впервые за 5 последних матчей. Подопечные Ягоба Аррасате одолели на выезде «Алавес» со счетом 2:0.

    Ранее «красные» уступили «Барселоне» (1:2), «Хетафе» (2:3) и «Атлетико» (0:2), а также сыграли вничью с «Севильей» (0:0).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в финале Кубка Испании прошлого сезона. Матч завершился победой «Реала» со счетом 2:1.

    Всего в 10-ти последних очных матчах на счету мадридской команды 7 побед и еще трижды была зафиксирована ничья. Последний раз «Осасуна» обыгрывала «Реал» 30 января 2011 года в рамках 21 тура чемпионата Испании (1:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.28.

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