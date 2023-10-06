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    «Абердин» и ХИК не выявили победителя, ПАОК обыграл «Айнтрахт»

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    В группе G Лиги Конференции завершились два матча.

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    Шотландский «Абердин» сыграл вничью на своем поле с финским ХИКом со счетом 1:1.

    На гол Бояна Радуловича на 59-й минуте хозяева ответили забитым мячом Бояна Миловски.

    Футбол. Лига конференций. Группа G
    Абердин — ХИК 1:1
    Голы: 0:1 Боян Радулович (59'), 1:1 Боян Миовски (79') Абердин: Келле Рус, Ники Девлин (Эстер Соклер, 87'), Стефан Гартенманн, Слободан Рубежич, Ричард Йенсен, Джек Маккензи (Якори Хейс, 65'), Грэм Шинни, Лейтон Кларксон (Коннор Баррон, 59'), Джейми Макграт, Боян Миовски, Дук ХИК: Йессе Эст, Юкка Райтала, Миро Теньо (Нико Хямяляйнен, 87'), Йоона Тойвио (Кристофер да Граса, 46'), Матти Пельтола (Туомас Оллила, 45'), Филип Рогич (Перпарим Хетемай, 73'), Лукас Лингман, Гиоргос Канеллопулос, Пюрю Сойри, Топи Кескинен (Хассан Банде, 74'), Боян Радулович Предупреждение: Юкка Райтала (90 + 1')

    Во втором матче случилась небольшая неожиданность. Греческий ПАОК смог обыграть немецкий «Айнтрахт» — 2:1.

    На 28-й минуте гол за хозяев забил Андрей Живкович.

    В середине второго тайма Омар Мармуш смог сравнять счет.

    Но на 90+2 минуте Константинос Кулиеракис принес победу своему клуб точным ударом.

    Футбол. Лига конференций. Группа G
    ПАОК — Айнтрахт Ф 2:1
    Голы: 1:0 Андрия Живкович (28'), 1:1 Омар Мармуш (68'), 2:1 Константинос Кульеракис (90 + 2') ПАОК: Доминик Котарски, Виллиам Трост-Эконг, Абдул Рахман Баба, Тайсон (Кирилл Десподов, 77'), Аделину Виейринья, Константинос Кульеракис, Магомед Оздоев (Штефан Шваб, 67'), Суалихо Мейте (Теохарис Циггарас, 77'), Андрия Живкович, Томас Мург (Яннис Константелиас, 67'), пМбвана Алли Самата (Брандон Томас, 85') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Нильс Нкунку (Аурелио Бута, 46'), Робин Кох, Тута, Эйе Скири, Хуго Ларссон (Макото Хасебе, 90'), Ансгар Кнауфф, Фарес Шаиби (Ignacio Ferri Julia, 90'), Омар Мармуш (Джессик Нганкам, 75'), Йенс Хёуге (Эрик Эбимбе, 61'), Вильям Пачо Предупреждения: Нильс Нкунку (43'), Суалихо Мейте (90 + 4')

    После двух матчей лидерство захватил ПАОК с 6 очками. На втором месте идет «Айнтрахт» с 3 баллами. У ХИКа и «Абердина» по одному очку.

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