Хави: «Барселоне» пришлось столкнуться с множеством трудностей в матче с «Порту»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал гостевую победу над «Порту» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам пришлось столкнуться с множеством трудностей в ходе этого матча, хотя при этом первый тайм у нас получился весьма неплохим.

Что касается второго тайма, нам действительно стоило бы лучше контролировать ситуацию. Матчи Лиги чемпионов, как правило, требуют от вас гораздо большего, если намерены побеждать.

Левандовский покинул поле, потому что получил по-настоящему сильный удар ногой. Также Ламин на протяжении нескольких минут давал нам понять, что его подташнивает и у него болит живот. Мы его заменили, потому что он не мог продолжать дальше», — цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Порту» — на 2-й позиции (3).