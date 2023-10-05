«Астана» — «Виктория Пльзень»: счет матча 1:2, обзор голов

одержала гостевую победу(2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций.

На 51-й минуте «Астана» вышла вперед благодаря голу Марина Томасова.

После этого «Виктория» сначала сравняла счет на 54-й минуте, а затем и вовсе вышла вперед на 57-й. Отличились Томаш Хоры и Лукаш Калвах соответственно.

Футбол. Лига конференций. Группа C Астана — Виктория Пльзень 1:2 Голы: 1:0 Марин Томасов (51'), 1:1 Томаш Хоры (54'), 1:2 Лукаш Кальвах (57') Астана: Йосип Чондрич, Вараздат Ароян, Александр Марочкин, Жарко Томашевич, Ян Вороговский, Камо Оганесян, Исламбек Куат (Душан Йованчич, 67'), Стипе Лончар (Нурали Жаксылык, 90'), Фабьен Урега (Макс Эбон, 67'), Марин Томасов, Дембо Дарбо (Абат Аимбетов, 73') Виктория Пльзень: Индржих Станек, Сампсон Дью, Робин Гранач, Лукаш Гейда (Вацлав Емелка, 46'), Павел Шульц (Адам Влканова, 90'), Каду, Лукаш Кальвах, Павел Буха (Ибрагим Траоре, 87'), Ян Копиц, Томаш Хоры (Матей Выдра, 80'), Рафиу Дуросинми (Ян Сикора, 90') Предупреждения: Вараздат Ароян (40'), Исламбек Куат (45 + 1'), Александр Марочкин (59'), Рафиу Дуросинми (60'), Камо Оганесян (62'), Павел Шульц (66'), Томаш Хоры (80')

После этого матча «Виктория» занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. «Астана» — на последней 4-й позиции без набранных очков.