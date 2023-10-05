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    Канчельскис считает, что все страны согласятся играть против России, если ФИФА не изменит решение

    Футбол Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА
    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отказе ряда стран играть с российскими юношескими сборными в международных турнирах.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Первая реакция была на эмоциях. Если ФИФА официально заявит о том, что данное решение не будет изменено, то все страны согласятся, и будут играть. Просто, возможно, данные бойкоты со стороны различных стран были на эмоциях. Я думаю, ФИФА проведет данную работу в правильном направлении, и все проблемы будут благополучно решены», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

    26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

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