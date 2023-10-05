Канчельскис считает, что все страны согласятся играть против России, если ФИФА не изменит решение

Бывший полузащитник сборной Россиивысказался об отказе ряда стран играть с российскими юношескими сборными в международных турнирах.

«Первая реакция была на эмоциях. Если ФИФА официально заявит о том, что данное решение не будет изменено, то все страны согласятся, и будут играть. Просто, возможно, данные бойкоты со стороны различных стран были на эмоциях. Я думаю, ФИФА проведет данную работу в правильном направлении, и все проблемы будут благополучно решены», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.