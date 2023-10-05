начнут матч в 19:45 в группе B Лиги Европы, 05.10.2023.

Последний матч между собой: АЕК Афины — Аякс 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЕК Афины» — «Аякс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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