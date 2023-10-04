Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы по футболу 2028 года примут

По информации Sky Sports, совместная заявка Великобритании и Ирландии осталась единственной после того, как Турция отказалась от борьбы за право принять Евро-2028.

Источник при этом отмечает, что Турция вместе с Италией станут хозяевами чемпионата Европы в 2032 году.

УЕФА 10 октября официально объявит страны, в которых пройдет Евро в 2028 году и в 2032.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии.