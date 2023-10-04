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    Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

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    Чемпионат Европы по футболу 2028 года примут Великобритания и Ирландия.

    Турция отказалась от борьбы за право принять чемпионат Европы в 2028 году
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    Турция отказалась от борьбы за право принять чемпионат Европы в 2028 году

    По информации Sky Sports, совместная заявка Великобритании и Ирландии осталась единственной после того, как Турция отказалась от борьбы за право принять Евро-2028.

    Источник при этом отмечает, что Турция вместе с Италией станут хозяевами чемпионата Европы в 2032 году.

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    Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии.

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