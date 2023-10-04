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    ЦСКА по пенальти уступил «Факелу» в Кубке России

    «Факел» — ЦСКА: счет матча 1:1, по пенальти 4:2, обзор голов

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    Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России играли «Факел» и ЦСКА. Встреча прошла в Воронеже. Основное время встречи закончилось вничью 1:1.

    ФК «Факел»
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    ФК «Факел»

    Хозяева отличились на 80-й минуте. Гол забил Руслан Магаль.

    ЦСКА отыгрался на 87-й минуте. Ворота соперника поразил Милан Гайич.

    В серии пенальти воронежский клуб оказался сильнее — 4:2.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Факел — ЦСКА 2:1
    Голы: 1:0 Руслан Магаль (80'), 1:1 Адольфо Гайч (88'), : Markov E. (пенальти) (1'), : Фёдор Чалов (пенальти) (1'), : Cele T. (пенальти) (2'), : Вячеслав Якимов (пенальти) (3'), : Oblyakov I. (пенальти) (3'), : Кирилл Суслов (пенальти) (4') Факел: Виталий Гудиев, Сергей Брызгалов, Кирилл Суслов, Максим Максимов, Александр Долгов, Kudryashov F., Jakolis A., Cele T., Ivlev A., Bagamaev A., Motpan N. ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Никита Ермаков, Антон Заболотный, Ryadno M. Предупреждение: Bagamaev A. (64')

    Московский ЦСКА является действующим победителем Кубка России.

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