«Урал» — «Рубин»: счет матча 2:0, обзор голов

всухую обыграл(2:0) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Первый гол подопечные Виктора Гончаренко забили на 40-й минуте встречи. Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви получил передачу в штрафной, разобрался с защитниками соперника и сделал прострел на дальнюю штангу, а полузащитник Андрей Егорычев оказался в нужное время в нужном месте и замкнул передачу — 1:0.

На 56-й минуте уже сам Эрик Бикфалви совершил атаку голом. Игрок отлично сработал на добивании, забив гол после отскока от вратаря соперника.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Урал — Рубин 2:0 Голы: 1:0 Андрей Егорычев (40'), 2:0 Эрик Бикфалви (56') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Егор Филипенко, Мингиян Бевеев, Тимур Аюпов, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Dmitriev I. Рубин: Егор Шамов, Рустам Ашурматов, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Марат Апшацев, Александр Зотов, Игорь Коновалов, Руслан Безруков, Джоэль Фамейе, Мераби Уридия, Drezgic U. Предупреждения: Егор Филипенко (25'), Джоэль Фамейе (45+1'), Марат Апшацев (70')

После этого матча «Урал» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 8-ю очками в активе. «Рубин» — на последней 4-й позиции (4).