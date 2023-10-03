начнут матч в 22:00 в группе B Лиги чемпионов, 03.10.2023.

Последний матч между собой: ПСВ — Севилья 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСВ» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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