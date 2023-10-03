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    Каземиро«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 2:3. Онлайн
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    «Бавария» добыла волевую победу в матче с «Копенгагеном»

    «Копенгаген» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде в волевом стиле переиграла «Копенгаген» со счетом 2:1.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    На гол Лукаса Лерагера гости ответили точными ударами Джамала Мусиалы и Матиса Теля.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Копенгаген — Бавария 1:2
    Голы: 1:0 Лукас Лерагер (56'), 1:1 Джамал Мусиала (67'), 1:2 Матис Тель (83') Копенгаген: Камиль Грабара, Петер Анкерсен, Кевин Дикс (Вальдемар Лунн, 78'), Денис Вавро, Биргер Мелинг, Лукас Лерагер, Расмус Фальк, Виктор Классон, Диогу Гонсалвеш (Орри Оускарссон, 85'), Мохамед Эльюнуссип (Джордан Ларссон, 85'), Элиас Ашури (Руни Барджи, 65') Бавария: Свен Ульрайх, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Нуссайр Мазрауи, Джамал Мусиала (Леон Горецка, 78'), Лерой Зане (Матис Тель, 78'), Конрад Лаймер (Томас Мюллер, 77'), Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 87') Предупреждения: Биргер Мелинг (54'), Лукас Лерагер (63'), Джамал Мусиала (69'), Денис Вавро (90')

    Таким образом, «Бавария» набрала шесть очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы А. У «Копенгагена» один пункт и третья строчка.

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