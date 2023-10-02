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    Сассуоло — Монца: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2023 в 19:30 начнется матч в итальянской Серии А Сассуоло — Монца

    Футбол Серия A Сассуоло Монца Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 02.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сассуоло — Монца.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Сассуоло и Монца. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Сассуоло — Монца 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Монца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Сассуоло — Монца.

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