«Сассуоло»
«Сассуоло» провалил старт сезона. Команда много проигрывала, но в последних двух матчах игроков словно подменили.
Сначала «Сассуоло» дома победил «Ювентус» со счетом 4:2. Но на этом клуб не остановился. Спустя несколько ней команда в гостях неожиданно одолела «Интер» (2:1).
Коэффициенты матча Сассуоло — Монца
Эти успехи позволили «Сассуоло» улучшить свое положение в таблице. Сейчас клуб идет на 9-м месте, набрав 9 очков в шести встречах.
«Сассуоло» следует срочно навести порядок в обороне. Команда пропускает в каждом матче. С такой дисциплиной есть риск снова потерять очки.
«Монца»
«Монца» пока не радует своих поклонников. Клуб находится на 15-м месте в таблице Серии А. В активе команды 6 очков.
«Монца» не побеждает в чемпионате Италии с 26 августа. Тогда был обыгран «Эмполи» со счетом 2:0.
После разгромного поражения от «Аталанты» (0:3), которое случилось 2 сентября, «Монца» улучшила игру в обороне. В предыдущих трех встречах Серии А было пропущено лишь два гола. Такая статистика не может не радовать болельщиков команды.
«Монца» плохо играет в гостях. В предстоящей встрече клубу будет сложно зацепиться за очки. Последний раз в Серии А команда выигрывала на выезде еще 19 мая.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» можно поставить за 2.30. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.95.
Обе команды нацелены победить. Хозяева набрали хорошую форму.
Стоит сделать ставку на то, что «Сассуоло» выиграет встречу с коэффициентом 2.30.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.88.