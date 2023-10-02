2 октября в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Монца». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» провалил старт сезона. Команда много проигрывала, но в последних двух матчах игроков словно подменили.

Сначала «Сассуоло» дома победил «Ювентус» со счетом 4:2. Но на этом клуб не остановился. Спустя несколько ней команда в гостях неожиданно одолела «Интер» (2:1).

Коэффициенты матча Сассуоло — Монца 1X2Новым игрокам 2.253.902.95Бонус$9500

Эти успехи позволили «Сассуоло» улучшить свое положение в таблице. Сейчас клуб идет на 9-м месте, набрав 9 очков в шести встречах.

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«Сассуоло» следует срочно навести порядок в обороне. Команда пропускает в каждом матче. С такой дисциплиной есть риск снова потерять очки.

«Монца»

«Монца» пока не радует своих поклонников. Клуб находится на 15-м месте в таблице Серии А. В активе команды 6 очков.

«Монца» не побеждает в чемпионате Италии с 26 августа. Тогда был обыгран «Эмполи» со счетом 2:0.

После разгромного поражения от «Аталанты» (0:3), которое случилось 2 сентября, «Монца» улучшила игру в обороне. В предыдущих трех встречах Серии А было пропущено лишь два гола. Такая статистика не может не радовать болельщиков команды.

«Монца» плохо играет в гостях. В предстоящей встрече клубу будет сложно зацепиться за очки. Последний раз в Серии А команда выигрывала на выезде еще 19 мая.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» можно поставить за 2.30. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.95.

Обе команды нацелены победить. Хозяева набрали хорошую форму.

Стоит сделать ставку на то, что «Сассуоло» выиграет встречу с коэффициентом 2.30.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.88.