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    Хозяева завоюют три очка в домашней игре

    «Сассуоло» — «Монца». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 2 октября 2023 года

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    ФК «Сассуоло»
    2 октября в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Монца». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 19:30 Монца Монца
  • Монца
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» провалил старт сезона. Команда много проигрывала, но в последних двух матчах игроков словно подменили.

    Сначала «Сассуоло» дома победил «Ювентус» со счетом 4:2. Но на этом клуб не остановился. Спустя несколько ней команда в гостях неожиданно одолела «Интер» (2:1).

    Коэффициенты матча Сассуоло — Монца

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  • 2.253.902.95Бонус$9500
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    Эти успехи позволили «Сассуоло» улучшить свое положение в таблице. Сейчас клуб идет на 9-м месте, набрав 9 очков в шести встречах.

    Все прогнозы на Серию А

    «Сассуоло» следует срочно навести порядок в обороне. Команда пропускает в каждом матче. С такой дисциплиной есть риск снова потерять очки.

    «Монца»

    «Монца» пока не радует своих поклонников. Клуб находится на 15-м месте в таблице Серии А. В активе команды 6 очков.

    «Монца» не побеждает в чемпионате Италии с 26 августа. Тогда был обыгран «Эмполи» со счетом 2:0.

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  • 28/09/2023

    • После разгромного поражения от «Аталанты» (0:3), которое случилось 2 сентября, «Монца» улучшила игру в обороне. В предыдущих трех встречах Серии А было пропущено лишь два гола. Такая статистика не может не радовать болельщиков команды.

    «Монца» плохо играет в гостях. В предстоящей встрече клубу будет сложно зацепиться за очки. Последний раз в Серии А команда выигрывала на выезде еще 19 мая.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» можно поставить за 2.30. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.95.

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    Обе команды нацелены победить. Хозяева набрали хорошую форму.

    Стоит сделать ставку на то, что «Сассуоло» выиграет встречу с коэффициентом 2.30.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.88.

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    «Сассуоло» — «Монца»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева завоюют три очка в домашней игре
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