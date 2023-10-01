«Ноттингем Форест» — «Брентфордом»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве — на 56-й минуте сенегальский защитник «Фореста» Мусса Ньякате получил вторую желтую карточку.
Спустя две минуты «Брентфорд» реализовал численное преимущество, датский хавбек Кристиан Нёргор поразил ворота.
Хозяева отыгрались на 65-й минуте благодаря голу аргентинского полузащитника Николаса Домингеса.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Брентфорд 1:1
Голы: 0:1 Кристиан Нергор (58'), 1:1 Николас Домингес (65') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Серж Орье, Вийи Боли, Мусса Ньякат, Ибраим Сангаре (Шейку Куйяте, 77'), Орел Мангала, Николас Домингес (Дивок Ориги, 81'), Каллум Хадсон-Одои (Харри Тоффоло, 60'), Энтони Эланга (Морган Гиббз-Уайт, 61'), Тайво Авонийи (Крис Вуд, 81'), Murillo Брентфорд: Марк Флеккен, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев Расмуссен, 90'), Витали Янельт (Michael Olakigbe, 90'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 69'), Аарон Хики (Саман Годдос, 69'), Кин Льюис-Поттер (Ниль Мопе, 75'), Йоан Висса, Брайан Мбемо Предупреждения: Аарон Хики (2'), Мусса Ньякат (30'), Мусса Ньякат (56'), Ибраим Сангаре (68'), Фрэнк Аниика (88')
После этого матча «Ноттингем Форест» с 8 очками на 12-м месте в таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 7 очками на 14-й строке.