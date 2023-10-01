ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор»
  • 17:56
    • Команда Кузяева уступила на своем поле «Лиллю»
  • 16:22
    • Мирра Андреева победила Крейчикову в первом круге турнира в Пекине
  • 16:04
    • Марков и Якимов принесли «Факелу» победу над «Сочи»
  • 13:08
    • Рублев и Хачанов пробились в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде
  • 18:04
    • «Ноттингем Форест» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Брентфордом»
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Брентфордом»

    «Ноттингем Форест» — «Брентфордом»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Брентфорд
    В матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу «Ноттингем Форест» на своем поле сыграл вничью с «Брентфордом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве — на 56-й минуте сенегальский защитник «Фореста» Мусса Ньякате получил вторую желтую карточку.

    Спустя две минуты «Брентфорд» реализовал численное преимущество, датский хавбек Кристиан Нёргор поразил ворота.

    Хозяева отыгрались на 65-й минуте благодаря голу аргентинского полузащитника Николаса Домингеса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Брентфорд 1:1
    Голы: 0:1 Кристиан Нергор (58'), 1:1 Николас Домингес (65') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Серж Орье, Вийи Боли, Мусса Ньякат, Ибраим Сангаре (Шейку Куйяте, 77'), Орел Мангала, Николас Домингес (Дивок Ориги, 81'), Каллум Хадсон-Одои (Харри Тоффоло, 60'), Энтони Эланга (Морган Гиббз-Уайт, 61'), Тайво Авонийи (Крис Вуд, 81'), Murillo Брентфорд: Марк Флеккен, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев Расмуссен, 90'), Витали Янельт (Michael Olakigbe, 90'), Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 69'), Аарон Хики (Саман Годдос, 69'), Кин Льюис-Поттер (Ниль Мопе, 75'), Йоан Висса, Брайан Мбемо Предупреждения: Аарон Хики (2'), Мусса Ньякат (30'), Мусса Ньякат (56'), Ибраим Сангаре (68'), Фрэнк Аниика (88')

    После этого матча «Ноттингем Форест» с 8 очками на 12-м месте в таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 7 очками на 14-й строке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Динамо» заберет свои очки в результативном матче
  • «Ахмат» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • Римляне начнут без увертюр!
  • «Рома» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.96
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры