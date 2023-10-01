Абаскаль считает игру с «КС» худшей под его руководством

Главный тренер «Спартака»дал послематчевый комментарий после поражения от(0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

«Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету — да, по игре — определенные моменты были, но соперник нас наказал.

Замена Квинси Промеса во втором тайме была обусловлена необходимостью усиливать игру», — сказал Абаскаль журналистам после игры.

Гильермо Абаскаль возглавил московский «Спартак» в июне 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла бронзовые медали чемпионата России. Сейчас «красно-белые» идут после 10 туров на пятом месте с 16 очками.