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    Абаскаль считает игру с «КС» худшей под его руководством

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал послематчевый комментарий после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету — да, по игре — определенные моменты были, но соперник нас наказал.

    Замена Квинси Промеса во втором тайме была обусловлена необходимостью усиливать игру», — сказал Абаскаль журналистам после игры.

    Гильермо Абаскаль возглавил московский «Спартак» в июне 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла бронзовые медали чемпионата России. Сейчас «красно-белые» идут после 10 туров на пятом месте с 16 очками.

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