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    Сивасспор — Хатайспор: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.09.2023 в 13:30 начнется матч в Суперлиге Турции Сивасспор — Хатайспор

    Футбол Сивасспор
    Сивасспор и Хатайспор начнут матч в 13:30 в Суперлиге Турции, 30.09.2023.

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    Последний матч между собой: Сивасспор — Хатайспор 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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