Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткав трех сетах обыграла представительницу Китаяв матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянки.

Аванесян реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%), не допустила двойных ошибок и выполнила два эйса. Чжэн Циньвэнь сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).

Аванесян пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где сыграет против сильнейшей в паре Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия).