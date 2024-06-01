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    Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Элина Аванесян Чжэн Циньвэнь
    Российская теннисистка Элина Аванесян в трех сетах обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

    Элина Аванесян
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    Элина Аванесян

    Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянки.

    Аванесян реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%), не допустила двойных ошибок и выполнила два эйса. Чжэн Циньвэнь сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).

    Аванесян пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где сыграет против сильнейшей в паре Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия).

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