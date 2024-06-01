«Боруссия» Д — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Во втором тайме забитыми мячами смогли отметиться Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор, которым ассистировали Тони Кроос и Джуд Беллингем соответственно.
Отметим, что Кроос провел свой последний матч в клубной карьере.
Футбол. Лига чемпионов. Финал
Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2
Голы: 0:1 Даниэль Карвахаль (74'), 0:2 Винисиус Жуниор (83') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Матсен, Эмре Джан (Дониелл Мален, 81'), Карим Адейеми (Марко Ройс, 72'), Марсель Забитцер, Джейдон Санчо (Джейми Байно-Гиттенс, 87'), Юлиан Брандт (Себастьен Аллер, 81'), Никлас Фуллкруг Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм (Хоселу, 85'), Тони Кроос (Лука Модрич, 86'), Эдуардо Камавинжа, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Эдер Милитао, 90') Предупреждения: Винисиус Жуниор (35'), Нико Шлоттербек (40'), Марсель Забитцер (43'), Матс Хуммельс (79')
Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира.