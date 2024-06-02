Леганес
Эльче
«Леганес»
Турнирное положение: За тур до финиша коллектив из пригорода Мадрида с 71 набранным баллом находится на второй строке и для выхода в элиту ему нужно набрать всего пункт в заключительном матче.
За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 19 викторий, 14 встреч свел вничью и восемь раз уступал, забил 54 гола при 27 пропущенных.
Леганес — Эльче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «огурцы» на выезде поделили очки с «Ферролем» 2:2, а перед этим они на своем поле смогли переиграть хихонский «Спортинг» со счетом 2:1 и потерпели минимальное гостевое фиаско от «Альбасете» со счетом 0:1.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: Лидер первенства не совсем уверенно проводит свой финишный отрезок, выиграв всего лишь два поединка из девяти предыдущих. Правда, и проиграл «Леганес» за это время только раз и аж шесть раз сыграл вничью, причем в четырех случаях со счетом 0:0.
«Эльче»
Турнирное положение: С 59 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет девятым и шансов на плей-офф не имеет.
Коллектив в этом сезоне выиграл 16 игр из 41, 11 встреч свел вничью и 14 раз проиграл, забил 43 гола, а пропустил на мяч больше.
Последние матчи: На прошлых выходных «зелено-белые» потерпели домашнее фиаско от скромного «Эльденсе» со счетом 1:2, а туром ранее она на выезде поделили очки с «Мирандесом» 1:1, который борется за выживание.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Эльче» провали концовку чемпионата, выиграв лишь один поединок из десяти предыдущих, трижды еще он в этот период сыграл вничью и потерпел шесть поражений. К этой же игре клуб подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпел три фиаско.
Статистика для ставок
- У «Леганеса» сейчас 5-матчевая домашняя серия без поражений, в которой было два выигрыша
- «Эльче» в гостях проиграл три из пяти предыдущих игр при двух мировых
- «Леганес» на своем поле никогда не уступал «Эльче», выиграв трижды из семи встреч
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 1.60, победа «Эльче» — 6.10, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: «Леганес» сделает последний шаг на встречу элите и на своем поле обыграет удобного для себя соперника, который к тому же проваливает концовку чемпионата.
Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» с форой (-1) за 1.96.
Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей, ведь в последнее время эти клубы зачастую выдают результативные игры.
Ставка: ТБ 2,5 за 2.17.