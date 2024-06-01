Андреева разгромила Стирнс и пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянкапереигралав матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Встреча продолжалась 1 час и 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу представительницы России.

Андреева реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 (50%) и выполнила два эйса. Стирнс не выполнила ни одной подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). Также обе спортсменки сделали по две двойные ошибки.

17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертый раунд «Ролан Гаррос». Следующей соперницей Мирры будет Варвара Грачева.