В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в чемпионатах Франции и Португалии, а также финал Кубка России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мец» — «Сент-Этьен»

Футбол. Чемпионат Франции

«Мец» надеется начать новый сезон в Лиге 1. Однако шансы невелики. Ранее клуб проиграл первый стыковой матч «Сент-Этьену» со счетом 1:2.

Конечно, «Мец» постарается взять реванш. Однако клуб находится в плохой форме. С 28 апреля «Мец» уступил в пяти матчах подряд.

«Сент-Этьен» прошедший сезон в Лиге 2 закончил на 3-м месте в таблице. Клуб набрал 65 очков в 37 встречах.

У «Сент-Этьена» отличная возможность повыситься в классе. У команды есть преимущество по итогам первой встречи. Нужно постараться не проиграть в гостях «Мецу».

Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 1.59.

«Балтика» — «Зенит»

Футбол. Кубок России

«Балтика» преподнесла сенсацию в Кубке России. Все ожидали финал «Спартак» — «Зенит», но красно-белые неожиданно потерпели поражение в Калининграде.

Ранее «Балтика» вылетела из РПЛ. Команда не закрепилась в элитном дивизионе. СМИ писали, что Сергей Игнашевич покидает клуб. Официально он готовится расстаться с «Балтикой» после финала Кубка России.

«Зенит» едва не пролетел мимо чемпионства. Однако в 30-м туре фортуна улыбнулась команде Сергея Семака. Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» 2:1, воспользовавшись провалом «Динамо» в Краснодаре.

В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать сенсацию. «Зенит» после чемпионства находится на подъеме. Разница в классе между командами чересчур огромная.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.50.

АВС — «Портимоненсе»

Футбол. Чемпионат Португалии

АВС рвется в элитный дивизион. Первый шаг команда уже сделала 25 мая. АВС в гостях обыграл «Портимоненсе» со счетом 2:1.

Хозяева постараются не растерять преимущество на своем поле. Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей игре. Шансы на победу примерно равны.

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«Портимоненсе» в чемпионате Португалии-2023/24 занял 16-е место. Клуб набрал 32 очка в 34-х встречах. У «Портимоненсе» 8 побед, 8 ничьих и 18 поражений.

В апреле-мае «Портимоненсе» провел в гостях четыре матча и уступил лишь однажды. 4 мая было разгромное поражение от «Спортинга» в Лиссабоне (0:3).

Сейчас «Портимоненсе» нужно обязательно обыгрывать АВС на чужом поле. Иначе сезон-2024/25 придется начинать в Сегунде.

Ставка: Обе забьют за 1.64.

Общий коэффициент — 3.91.