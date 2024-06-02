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    «Зенит» завоюет Кубок России, «Сент-Этьен» не проиграет «Мецу»

    Экспресс дня 2 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 июня
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    Клаудиньо
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в чемпионатах Франции и Португалии, а также финал Кубка России. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мец» — «Сент-Этьен»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Мец» надеется начать новый сезон в Лиге 1. Однако шансы невелики. Ранее клуб проиграл первый стыковой матч «Сент-Этьену» со счетом 1:2.

    Конечно, «Мец» постарается взять реванш. Однако клуб находится в плохой форме. С 28 апреля «Мец» уступил в пяти матчах подряд.

    «Сент-Этьен» прошедший сезон в Лиге 2 закончил на 3-м месте в таблице. Клуб набрал 65 очков в 37 встречах.

    У «Сент-Этьена» отличная возможность повыситься в классе. У команды есть преимущество по итогам первой встречи. Нужно постараться не проиграть в гостях «Мецу».

    Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 1.59.

    «Балтика» — «Зенит»

    Футбол. Кубок России

    «Балтика» преподнесла сенсацию в Кубке России. Все ожидали финал «Спартак» — «Зенит», но красно-белые неожиданно потерпели поражение в Калининграде.

    Ранее «Балтика» вылетела из РПЛ. Команда не закрепилась в элитном дивизионе. СМИ писали, что Сергей Игнашевич покидает клуб. Официально он готовится расстаться с «Балтикой» после финала Кубка России.

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    «Зенит» едва не пролетел мимо чемпионства. Однако в 30-м туре фортуна улыбнулась команде Сергея Семака. Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» 2:1, воспользовавшись провалом «Динамо» в Краснодаре.

    В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать сенсацию. «Зенит» после чемпионства находится на подъеме. Разница в классе между командами чересчур огромная.

    Ставка: Победа «Зенита» за 1.50.

    АВС — «Портимоненсе»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    АВС рвется в элитный дивизион. Первый шаг команда уже сделала 25 мая. АВС в гостях обыграл «Портимоненсе» со счетом 2:1.

    Хозяева постараются не растерять преимущество на своем поле. Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей игре. Шансы на победу примерно равны.

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    «Портимоненсе» в чемпионате Португалии-2023/24 занял 16-е место. Клуб набрал 32 очка в 34-х встречах. У «Портимоненсе» 8 побед, 8 ничьих и 18 поражений.

    В апреле-мае «Портимоненсе» провел в гостях четыре матча и уступил лишь однажды. 4 мая было разгромное поражение от «Спортинга» в Лиссабоне (0:3).

    Сейчас «Портимоненсе» нужно обязательно обыгрывать АВС на чужом поле. Иначе сезон-2024/25 придется начинать в Сегунде.

    Ставка: Обе забьют за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.91.

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    Экспресс дня 2 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в чемпионатах Франции и Португалии, а также финал Кубка России. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 2 июня с коэффициентом 3.91.
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