«Мец» — «Сент-Этьен»
Футбол. Чемпионат Франции
«Мец» надеется начать новый сезон в Лиге 1. Однако шансы невелики. Ранее клуб проиграл первый стыковой матч «Сент-Этьену» со счетом 1:2.
Конечно, «Мец» постарается взять реванш. Однако клуб находится в плохой форме. С 28 апреля «Мец» уступил в пяти матчах подряд.
«Сент-Этьен» прошедший сезон в Лиге 2 закончил на 3-м месте в таблице. Клуб набрал 65 очков в 37 встречах.
У «Сент-Этьена» отличная возможность повыситься в классе. У команды есть преимущество по итогам первой встречи. Нужно постараться не проиграть в гостях «Мецу».
Ставка: «Сент-Этьен» не проиграет за 1.59.
«Балтика» — «Зенит»
Футбол. Кубок России
«Балтика» преподнесла сенсацию в Кубке России. Все ожидали финал «Спартак» — «Зенит», но красно-белые неожиданно потерпели поражение в Калининграде.
Ранее «Балтика» вылетела из РПЛ. Команда не закрепилась в элитном дивизионе. СМИ писали, что Сергей Игнашевич покидает клуб. Официально он готовится расстаться с «Балтикой» после финала Кубка России.
«Зенит» едва не пролетел мимо чемпионства. Однако в 30-м туре фортуна улыбнулась команде Сергея Семака. Сине-бело-голубые обыграли «Ростов» 2:1, воспользовавшись провалом «Динамо» в Краснодаре.
В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать сенсацию. «Зенит» после чемпионства находится на подъеме. Разница в классе между командами чересчур огромная.
Ставка: Победа «Зенита» за 1.50.
АВС — «Портимоненсе»
Футбол. Чемпионат Португалии
АВС рвется в элитный дивизион. Первый шаг команда уже сделала 25 мая. АВС в гостях обыграл «Портимоненсе» со счетом 2:1.
Хозяева постараются не растерять преимущество на своем поле. Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей игре. Шансы на победу примерно равны.
«Портимоненсе» в чемпионате Португалии-2023/24 занял 16-е место. Клуб набрал 32 очка в 34-х встречах. У «Портимоненсе» 8 побед, 8 ничьих и 18 поражений.
В апреле-мае «Портимоненсе» провел в гостях четыре матча и уступил лишь однажды. 4 мая было разгромное поражение от «Спортинга» в Лиссабоне (0:3).
Сейчас «Портимоненсе» нужно обязательно обыгрывать АВС на чужом поле. Иначе сезон-2024/25 придется начинать в Сегунде.
Ставка: Обе забьют за 1.64.
Общий коэффициент — 3.91.