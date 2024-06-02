2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 17:00 мск. «Кайрат» — «Шахтер» Караганда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» не столь ярко стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Кайрат» не сумел переиграть «Елимай» (1:1).

А вот после того команда в Кубке лиги учинила разгром «Акжайыку». В ворота соперника алмаатинцы отправили 9 безответных мячей.

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Кайрат» забил 14 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Однако надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.

Поединки с «горняками» для алмаатинцев складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при 3 ничьих.

В этой встрече на посту наставника хозяев дебютирует Александр Кержаков. Перед россиянином поставлена задача добыть чемпионский титул.

«Шахтер» Караганда

Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Шахтер» Караганда располагается на 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Шахтер» Караганда добыл всего 2 виктории в чемпионате. А вот забила команда лишь 3 мячей, и это худший результат в лиге.

Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела взять три очка. «Шахтер» Караганда минимально одолел «Тобол».

А вот после того команда в Кубке лиги уступила «Каспию» (0:1). Да и встреча с «Елимаем» завершилась неудачей (1:2).

Забивает команда с огромнейшим скрипом. Да и отрыв от опасной зоны нынче измеряется лишь дополнительными показателями.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «горняки» выглядят откровенно неубедительно. Да и реализация заметно прихрамывает.

К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Шахтер» Караганда пропустил в свои ворота 11 раз в 8 поединках чемпионата.

Более того, последняя виктория над алмаатинцами случилась еще 4 года назад. Да и сейчас игра команды смотрится убогенько.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в обороне карагандинцы явно не планируют.

Статистика для ставок

«Кайрат» в среднем пропускает менее гола за матч

«Шахтер» Караганда забил меньше всех в лиге — 3 мяча

«Кайрат» не проигрывает «горнякам» уже 4 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.51, а победа оппонента — в скромные 4.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.

Прогноз: «Кайрат» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, и начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.02