Кайрат
Шахтёр Крг
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» не столь ярко стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Кайрат» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Кайрат» не сумел переиграть «Елимай» (1:1).
А вот после того команда в Кубке лиги учинила разгром «Акжайыку». В ворота соперника алмаатинцы отправили 9 безответных мячей.
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Кайрат» забил 14 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Однако надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.
Поединки с «горняками» для алмаатинцев складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при 3 ничьих.
В этой встрече на посту наставника хозяев дебютирует Александр Кержаков. Перед россиянином поставлена задача добыть чемпионский титул.
«Шахтер» Караганда
Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Шахтер» Караганда располагается на 12 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Шахтер» Караганда добыл всего 2 виктории в чемпионате. А вот забила команда лишь 3 мячей, и это худший результат в лиге.
Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела взять три очка. «Шахтер» Караганда минимально одолел «Тобол».
А вот после того команда в Кубке лиги уступила «Каспию» (0:1). Да и встреча с «Елимаем» завершилась неудачей (1:2).
Забивает команда с огромнейшим скрипом. Да и отрыв от опасной зоны нынче измеряется лишь дополнительными показателями.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «горняки» выглядят откровенно неубедительно. Да и реализация заметно прихрамывает.
К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Шахтер» Караганда пропустил в свои ворота 11 раз в 8 поединках чемпионата.
Более того, последняя виктория над алмаатинцами случилась еще 4 года назад. Да и сейчас игра команды смотрится убогенько.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в обороне карагандинцы явно не планируют.
Статистика для ставок
- «Кайрат» в среднем пропускает менее гола за матч
- «Шахтер» Караганда забил меньше всех в лиге — 3 мяча
- «Кайрат» не проигрывает «горнякам» уже 4 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.51, а победа оппонента — в скромные 4.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Кайрат» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.
Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, и начнут встречу максимально активно.
Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.02