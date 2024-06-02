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    «Кайрат» быстро украсит дебют Кержакова

    «Кайрат» — «Шахтер» Караганда. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Шахтер» Караганда
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    Александр Кержаков
    2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 17:00 мск. «Кайрат» — «Шахтер» Караганда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 02 Июня 2024 года

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 17:00 Шахтёр Крг

    Шахтёр Крг

  • Караганда
    •

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» не столь ярко стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайрат» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Плюс пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Кайрат» не сумел переиграть «Елимай» (1:1).

    А вот после того команда в Кубке лиги учинила разгром «Акжайыку». В ворота соперника алмаатинцы отправили 9 безответных мячей.

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Кайрат» забил 14 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Однако надежные тылы пока не перекрывают проблемы с реализацией.

    Поединки с «горняками» для алмаатинцев складываются успешно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при 3 ничьих.

    В этой встрече на посту наставника хозяев дебютирует Александр Кержаков. Перед россиянином поставлена задача добыть чемпионский титул.

    «Шахтер» Караганда

    Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате не лучшим образом. Ныне «Шахтер» Караганда располагается на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Шахтер» Караганда добыл всего 2 виктории в чемпионате. А вот забила команда лишь 3 мячей, и это худший результат в лиге.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела взять три очка. «Шахтер» Караганда минимально одолел «Тобол».

    А вот после того команда в Кубке лиги уступила «Каспию» (0:1). Да и встреча с «Елимаем» завершилась неудачей (1:2).

    Забивает команда с огромнейшим скрипом. Да и отрыв от опасной зоны нынче измеряется лишь дополнительными показателями.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «горняки» выглядят откровенно неубедительно. Да и реализация заметно прихрамывает.

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    К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Шахтер» Караганда пропустил в свои ворота 11 раз в 8 поединках чемпионата.

    Более того, последняя виктория над алмаатинцами случилась еще 4 года назад. Да и сейчас игра команды смотрится убогенько.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть хотя бы балл. Отсиживаться в обороне карагандинцы явно не планируют.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Шахтер» Караганда забил меньше всех в лиге — 3 мяча

    • «Кайрат» не проигрывает «горнякам» уже 4 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.51, а победа оппонента — в скромные 4.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.38.

    Прогноз: «Кайрат» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, и начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.02

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    «Кайрат» — «Шахтер» Караганда. 2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Шахтер» Караганда с коэффициентом 2.03.
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