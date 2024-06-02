2 июня в финале Кубка России сыграют «Балтика» из Калининграда и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало игры — в 18:00 мск. «Балтика» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: балтийцы провали завершившийся сезон российской Премьер-лиги.

Команда из Калининграда набрала только 26 очков, заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в Первую лигу.

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Калининградский коллектив смог пройти «Ростов» и «Спартак» в Кубке страны.

Последние матчи: в последних турах калининградцы уступили «Локомотиву» (1:3), «Ростову» (1:2), «Динамо» (2:3) и «Уралу» (1:2).

Только перед этим «Балтика» смогла выиграть у ЦСКА (3:1), но проиграла «Краснодару» (2:3).

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В это же время подопечные Сергея Игнашевича смогли победить «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) в Кубке России.

Не сыграют: не выйдет на поле травмированный Гедеон Гузина.

Состояние команды: этот сезон складывается для команды неудачно и его немного подсластить может только победа в Кубке России.

«Балтика» только вышла РПЛ и сразу же ее покинула. Также ходят слухи, что этот матч станет последним у руля балтийцев для Сергея Игнашевича.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд выиграла чемпионат страны, но на этот раз титул был завоеван только в последнем туре.

Питерцы смогли набрать 57 очков и только на один балл опередили «Краснодар» и «Динамо».

В Кубке питерский коллектив смог пройти «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Последние матчи: в последних турах зенитовцы переиграли «Ростов» (2:1) и «Ахмат» (5:1), а до этого уступили ЦСКА (0:1).

Перед этим команда с берегов Невы сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и уступила «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2).

Также в это время сине-бело-голубые прошли ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 по пенальти) в Кубке России.

Не сыграют: не сможет принять участие в матче травмированный Марио Фернандес.

Состояние команды: несмотря на то, что этот сезон был крайне сложным, «Зенит» все равно стал чемпионом. Подопечные Сергея Семака на жилах, опыте и небольшом фарте все же смогли сохранить титул у себя.

Более того, «Зенит» может сделать и дубль, если выиграет Кубок. Это будет грандиозным успехом для команды, учитывая, как складывался сезон.

На лето задачей «Зенита» будет как всегда попытаться сохранить лидеров и попробовать усилиться.

Статистика для ставок

«Балтика» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

«Зенит» победил в 3 последних матчах

«Зенит» выиграл у «Балтики» 3 последних очных матча

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа «Балтики» — в 7.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

Прогноз: «Балтика» в этом сезоне не очень много забивает и не очень много пропускает, а здесь еще и финал, поэтому предположим, что команды не смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.83.

Прогноз: если говорить про исход противостояния, то с одной стороны «Зенит» сильнее и должен побеждать, а с другой — это Кубок и здесь может быть все. Думается, что если «Балтика» и проиграет, то только минимально.

Ставка: победа «Балтики» с форой+1 за 2.05.