ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдин ТерзичЭдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Карло АнчелоттиБольше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения «Арсенал» — «Пари НН»«Арсенал» — «Пари НН». Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Зенит» обыграть «Балтику» в основное время?

    «Балтика» — «Зенит». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Кубок России, 2 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Балтику Прогнозы на Зенит Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев («Зенит»)
    2 июня в финале Кубка России сыграют «Балтика» из Калининграда и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало игры — в 18:00 мск. «Балтика» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 02 Июня 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: балтийцы провали завершившийся сезон российской Премьер-лиги.

    Команда из Калининграда набрала только 26 очков, заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в Первую лигу.

    Балтика — Зенит: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 7.204.201.50Бонус$9500
    •

    Калининградский коллектив смог пройти «Ростов» и «Спартак» в Кубке страны.

    Последние матчи: в последних турах калининградцы уступили «Локомотиву» (1:3), «Ростову» (1:2), «Динамо» (2:3) и «Уралу» (1:2).

    Только перед этим «Балтика» смогла выиграть у ЦСКА (3:1), но проиграла «Краснодару» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    В это же время подопечные Сергея Игнашевича смогли победить «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) в Кубке России.

    Не сыграют: не выйдет на поле травмированный Гедеон Гузина.

    Состояние команды: этот сезон складывается для команды неудачно и его немного подсластить может только победа в Кубке России.

    «Балтика» только вышла РПЛ и сразу же ее покинула. Также ходят слухи, что этот матч станет последним у руля балтийцев для Сергея Игнашевича.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга в шестой раз подряд выиграла чемпионат страны, но на этот раз титул был завоеван только в последнем туре.

    Питерцы смогли набрать 57 очков и только на один балл опередили «Краснодар» и «Динамо».

  • Новый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • Подводим краткие итоги чемпионской гонки сезона РПЛ 2023/24
  • 25/05/2024

    • В Кубке питерский коллектив смог пройти «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

    Последние матчи: в последних турах зенитовцы переиграли «Ростов» (2:1) и «Ахмат» (5:1), а до этого уступили ЦСКА (0:1).

    Перед этим команда с берегов Невы сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и уступила «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2).

    Также в это время сине-бело-голубые прошли ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 по пенальти) в Кубке России.

    Не сыграют: не сможет принять участие в матче травмированный Марио Фернандес.

    Состояние команды: несмотря на то, что этот сезон был крайне сложным, «Зенит» все равно стал чемпионом. Подопечные Сергея Семака на жилах, опыте и небольшом фарте все же смогли сохранить титул у себя.

    Более того, «Зенит» может сделать и дубль, если выиграет Кубок. Это будет грандиозным успехом для команды, учитывая, как складывался сезон.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На лето задачей «Зенита» будет как всегда попытаться сохранить лидеров и попробовать усилиться.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Зенит» победил в 3 последних матчах

    • «Зенит» выиграл у «Балтики» 3 последних очных матча

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа «Балтики» — в 7.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

    Прогноз: «Балтика» в этом сезоне не очень много забивает и не очень много пропускает, а здесь еще и финал, поэтому предположим, что команды не смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.83.

    Прогноз: если говорить про исход противостояния, то с одной стороны «Зенит» сильнее и должен побеждать, а с другой — это Кубок и здесь может быть все. Думается, что если «Балтика» и проиграет, то только минимально.

    Ставка: победа «Балтики» с форой+1 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Де Минор — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Махач — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир Душанбе — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Панджшер — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Серундоло — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ковалик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тобол — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бунедкор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Этчеверри — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Фриц — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балтика» — «Зенит». 2 июня в финале Кубка России сыграют «Балтика» из Калининграда и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Зенит» с коэффициентом 1.83.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры