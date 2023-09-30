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    Реал Сосьедад — Атлетик: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.09.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Реал Сосьедад — Атлетик

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Атлетик Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Реал Сосьедад и Атлетик начнут матч в 22:00 в чемпионате Испании по футболу, 30.09.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетик — Реал Сосьедад 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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