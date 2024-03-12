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    Все новости спорта

    «Денвер» закрепится в топ-3 Западной конференции?

    «Денвер» — «Торонто». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Торонто»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 12 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Денвер» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Команда из Колорадо старается не отпускать вперёд себя «Оклахому» и «Миннесоту». На данный момент «Денвер» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции при 44 победах и 20 поражениях.

    Последние матчи: Джамал Мюррэй принёс победу «Денверу» в матче против «Юты» (142:121). В разгромной победе канадский баскетболист отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 7 передач.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Денвер» успешно проводит игры в последнее время. В пяти матчах «самородки» добились четырех побед. Были обыграны «Бостон» (115:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:114) и «Майами» (103:97).

    «Торонто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 12 место одержав 23 победы и потерпев 41 поражение.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Третье поражение подряд потерпел «Торонто», уступив в минувшем туре «Портленду» (118:128).

    Не сыграют: Ди-Джей Картон — у игрока травма лодыжки, из игры также выбыли Брюс Браун, у которого травма колена, Скотт Барнс — с травмой руки и Якоб Пёлтль — с травмой пальца.

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    Состояние команды: В чёрную полосу игр «Торонто» входят игры против «Финикса» (113:120) и «Нью-Орлеана» (98:139).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» и «Торонто» сыграли один раз

    • «Денвер» выиграл у «Торонто» со счетом 113:104

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Торонто» — 5.63.

    Фора «Денвера» (-12.5) и фора «Торонто» (+12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: В том что «Денвер» добьется победы, нет никаких сомнений. «Самородки», наверняка разгромят соперника. Ставим на крупную победу хозяев.

    Ставка: Фора «Денвера» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: 220 очков — средняя результативность матчей с участием «Денвера» и «Торонто».

    Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Торонто» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» закрепится в топ-3 Западной конференции?
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