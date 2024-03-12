«Денвер»
Турнирное положение: Команда из Колорадо старается не отпускать вперёд себя «Оклахому» и «Миннесоту». На данный момент «Денвер» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции при 44 победах и 20 поражениях.
Последние матчи: Джамал Мюррэй принёс победу «Денверу» в матче против «Юты» (142:121). В разгромной победе канадский баскетболист отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 7 передач.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Денвер» успешно проводит игры в последнее время. В пяти матчах «самородки» добились четырех побед. Были обыграны «Бостон» (115:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:114) и «Майами» (103:97).
«Торонто»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 12 место одержав 23 победы и потерпев 41 поражение.
Последние матчи: Третье поражение подряд потерпел «Торонто», уступив в минувшем туре «Портленду» (118:128).
Не сыграют: Ди-Джей Картон — у игрока травма лодыжки, из игры также выбыли Брюс Браун, у которого травма колена, Скотт Барнс — с травмой руки и Якоб Пёлтль — с травмой пальца.
Состояние команды: В чёрную полосу игр «Торонто» входят игры против «Финикса» (113:120) и «Нью-Орлеана» (98:139).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Денвер» и «Торонто» сыграли один раз
- «Денвер» выиграл у «Торонто» со счетом 113:104
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Торонто» — 5.63.
Фора «Денвера» (-12.5) и фора «Торонто» (+12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
- 1.82Чикаго — Даллас: прогноз и ставка
- 1.97Майами — Вашингтон: прогноз и ставка
- 1.90Атланта — Нью-Орлеан: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В том что «Денвер» добьется победы, нет никаких сомнений. «Самородки», наверняка разгромят соперника. Ставим на крупную победу хозяев.
Ставка: Фора «Денвера» (-12.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: 220 очков — средняя результативность матчей с участием «Денвера» и «Торонто».
Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.83.