В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 12 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Денвер» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: Команда из Колорадо старается не отпускать вперёд себя «Оклахому» и «Миннесоту». На данный момент «Денвер» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции при 44 победах и 20 поражениях.

Последние матчи: Джамал Мюррэй принёс победу «Денверу» в матче против «Юты» (142:121). В разгромной победе канадский баскетболист отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 7 передач.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Денвер» успешно проводит игры в последнее время. В пяти матчах «самородки» добились четырех побед. Были обыграны «Бостон» (115:109), «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:114) и «Майами» (103:97).

«Торонто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает 12 место одержав 23 победы и потерпев 41 поражение.

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Последние матчи: Третье поражение подряд потерпел «Торонто», уступив в минувшем туре «Портленду» (118:128).

Не сыграют: Ди-Джей Картон — у игрока травма лодыжки, из игры также выбыли Брюс Браун, у которого травма колена, Скотт Барнс — с травмой руки и Якоб Пёлтль — с травмой пальца.

Состояние команды: В чёрную полосу игр «Торонто» входят игры против «Финикса» (113:120) и «Нью-Орлеана» (98:139).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Торонто» сыграли один раз

«Денвер» выиграл у «Торонто» со счетом 113:104

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Торонто» — 5.63.

Фора «Денвера» (-12.5) и фора «Торонто» (+12.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: В том что «Денвер» добьется победы, нет никаких сомнений. «Самородки», наверняка разгромят соперника. Ставим на крупную победу хозяев.

Ставка: Фора «Денвера» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: 220 очков — средняя результативность матчей с участием «Денвера» и «Торонто».

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.83.